محافظ بنى سويف يشهد احتفالية اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بقاعة السيدة العذراء

وقرر المحافظ دعم الجمعية بمبلغ (10) آلاف جنيه للإسهام فى أداء رسالتها تجاه متحدى الإعاقة، معرباً عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، موجها الشكر لكل القائمين على تنظمها، لافتا إلى ضرورة رعاية متحدى الإعاقة وتأهيلهم وتدريبهم كرسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة تمثل أحد المعايير المهمة لتقدم المجتمعات باعتبارها قضية مهمة ورسالة اجتماعية قيمة مما يساعد فى تحسين حياتهم بشكل واضح ودمجهم فى المجتمع بصورة فاعلة تكسبهم الثقة بأنفسهم وبالمجتمع.
تضمن الحفل فيلما تسجيليا قصيرا عن أنشطة المؤسسة فى مجال رعاية متحدى الإعاقة، علاوة على العديد من الفقرات الفنية من كورال مسنين ومسرحية خيال الظل ومسرحية للمكفوفين، وأغان وأناشيد وطنية، شارك فيها عدد من متحدى الإعاقة من الكبار والأطفال المكفوفين وذوى الإعاقة الحركية والذهنية، فضلا عن تكريم عدد من القائمين على الحفل وأهداء بعض الهدايا التذكارية للحضور.
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