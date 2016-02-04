محافظ بنى سويف يشهد احتفالية اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بقاعة السيدة العذراء

شهد محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب الاحتفالية التى نظمتها جمعية أبو الذهب للرعاية والتنمية الشاملة ببنى سويف، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بقاعة السيدة العذراء بمدينة بنى سويف، بحضور الأنبا "غبريال" أسقف بنى سويف، واللواء أحمد على السكرتير العام، واللواء احمد رضا الديب السكرتير العام المساعد والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، والعميد أحمد عيطة رئيس المدينة والسيدة عزيزة عمار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وقرر المحافظ دعم الجمعية بمبلغ (10) آلاف جنيه للإسهام فى أداء رسالتها تجاه متحدى الإعاقة، معرباً عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، موجها الشكر لكل القائمين على تنظمها، لافتا إلى ضرورة رعاية متحدى الإعاقة وتأهيلهم وتدريبهم كرسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة تمثل أحد المعايير المهمة لتقدم المجتمعات باعتبارها قضية مهمة ورسالة اجتماعية قيمة مما يساعد فى تحسين حياتهم بشكل واضح ودمجهم فى المجتمع بصورة فاعلة تكسبهم الثقة بأنفسهم وبالمجتمع.

تضمن الحفل فيلما تسجيليا قصيرا عن أنشطة المؤسسة فى مجال رعاية متحدى الإعاقة، علاوة على العديد من الفقرات الفنية من كورال مسنين ومسرحية خيال الظل ومسرحية للمكفوفين، وأغان وأناشيد وطنية، شارك فيها عدد من متحدى الإعاقة من الكبار والأطفال المكفوفين وذوى الإعاقة الحركية والذهنية، فضلا عن تكريم عدد من القائمين على الحفل وأهداء بعض الهدايا التذكارية للحضور.



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