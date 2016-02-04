محافظ الدقهلية يأمر برصف طريق قرية برق العز استجابة لأم شهيد

فى لمسة وفاء فى يوم ميلاد الشهيد، استجاب محافظ الدقهلية لمطلب والدة الشهيد محمد جودة السواح والذى استشهد فى انفجار مدرعته ببئر العبد بالعريش أثناء عودته من مأمورية بالإسماعيلية العام الماضى، وأمر برصف شارع منزل الشهيد بقرية برق العز، كما أمر بتشكيل لجنة لاستكمال إنشاء مستشفى بيت المال بقرية برق العز و التى تم بناؤها بالجهود الذاتية بمبلغ 2 مليون جنيه.

وقالت حنان صابر والدة الشهيد: لم أتوقع أن يقوم المحافظ بتكريم ابنى فى يوم ميلاده الأمر الذى جعلنى أشعر أن الدنيا بخير وأنا شخصيا ليست لى أى مطالب سوى الدعاء لابنى بالرحمة واستكمال مشروعات القرية المعطلة، وأتمنى أن يزور المحافظ القرية مرة أخرى لافتتاح المستشفى التى قمنا بالتبرع لها بمبلغ مالى كصدقه جارية على روح الشهيد.

فيما أشارت أمل صبحى خالة الشهيد إلى أن أملنا كبير فى القضاء على الإرهاب وأتذكر أن الشهيد رفض تماما الانتقال من العريش ليأخذ بثأر زميله الشهيد أحمد حجازى وكان يرتدى قميصه وأتمنى تكريم والدة الشهيد من رئيس الجمهورية الذى نعتبره قائدنا وحامى الوطن من الإرهاب الأسود.