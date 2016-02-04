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الأهلي والزمالك واتحاد الكرة ينعون محمود بكر

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الأهلي والزمالك واتحاد الكرة ينعون محمود بكر الأهلي والزمالك واتحاد الكرة ينعون محمود بكر

نعى الأهلي والزمالك واتحاد الكرة المصري المعلق الرياضي الشهير ولاعب الأوليمبي السابق محمود بكر الذي وافته المنية يوم الأربعاء.

وانتقل محمود بكر إلى ذمة الله بعد صراع مع المرضي خلال الفترة الأخيرة وذلك عن عمر يناهز 72 عاما.

وأصدر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي ينعي فيه بكر" رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس بالكامل و المدير العام والفرق الرياضية بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسي الكابتن محمود بكر داعين المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الرياضة المصرية برحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

وجاء بيان الزمالك كالتالي"ينعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، الرياضة المصرية وأسرة كرة القدم، في وفاة الكابتن محمود بكر نجم منتخب والنادي الأوليمبي السابق، والذى وافته المنية مساء اليوم بالإسكندرية، ويتقدم مجلس الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل الكبير، متمنيا لهم الصبر والسلوان".

فيما جاء بيان اتحاد الكرة كالتالي"ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محمود بكر نجم النادي الأوليمبي ومنتخب مصر في الستينيات وعضو مجلس ادارة الاتحاد السابق والمعلق الشهير الذي وافته المنية منذ قليل".

وأتم بيان مجلس إدارة اتحاد الكرة"ويتقدم السيد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه الكابتن حسن فريد وأعضاء مجلس الإدارة والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات والعاملون بالاتحاد بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل وأسرة الكرة المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

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