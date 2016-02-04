وليد سليمان الغائب الوحيد عن الأهلي في القمة

يستعد الأهلي لخوض اللقاء المرتقب أمام الزمالك في قمة الدور الأول للدوري الممتاز بصفوف مكتملة باستثناء لاعبًا واحدًا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن وليد سليمان هو الغائب الوحيد عن اللقاء لعدم تعافيه من إصابة في مفصل كاحل القدم.

ويخضع "الحاوي" لبرنامج علاج طبيعي لمدة أسبوعين، بعد انتهاء مرحلة علاجه بتناول 3 حقن "بلازما" لتخفيف حدة تورم الكاحل.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن إيفونا وصالح جمعة تعافيا تمامًا من إصابة في الكاحل والعضلة الخلفية، وأصبحا جاهزين.

وواصل عبر قناة ناديه"كما أن أحمد الشيخ سيشارك في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن لقاء إنبي بسبب إصابة في الكاحل".

وفاز الأهلي على الفريق البترولي بهدفي عمرو جمال ومؤمن زكريا لينفرد بصدارة الدوري برصيد 35 نقطة.