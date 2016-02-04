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5 حلول مجرّبة في تدبير المطبخ

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الأربعاء 03-02-2016 18:27

تواجه ربة المنزل مشكلات يومية بالجملة في مجال التدبير، خصوصاً في المطبخ.
في ما يأتي، 5 حلول مجربة لتدبير المطبخ:

1. إغلي القهوة العربية لمرّات، بهدف التخلّص من روائح الأطعمة المزعجة، وخصوصاً رائحة الثوم النفّاذة.

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2. افركي يديك بعصير الليمون الحامض لمرّات، من ثم اغسليهما بالماء البارد لنزع رائحة السمك عنهما.
3. امضغي اللبان أثناء تقشير البصل، مع فتح نوافذ المطبخ، بهدف تفادي مشكلة دمع العينين.
4. ضعي القليل من حبات الأرز في المملحة، بهدف تسهيل عملية رشّ الذرّات.
5. انثري قشور الليمون الحامض أو رشّي القليل من مثبت الشعر على أوراق، وضعيها في مناطق تجمع الصراصير.

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سيدتي