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بالفيديو – برشلونة يرسل فالنسيا وجاري نيفيل بسباعية لـ ' سابع أرض '

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بالفيديو – برشلونة يرسل فالنسيا وجاري نيفيل بسباعية لـ ' سابع أرض ' بالفيديو – برشلونة يرسل فالنسيا وجاري نيفيل بسباعية لـ ' سابع أرض '

"وماذا يقال بعد ما قيل".. اكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا دون رحمة بسبعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

واستضاف برشلونة منافسه فالنسيا في ملعب كامب نو في إطار ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

ونجح الفريق الكتالوني في إلحاق هزيمة قاسية جدا بضيفه ومدربه جاري نيفيل بسبعة أهداف دون رد.

بل وأضاع الفريق الكتالوني فرصة الفوز بثمانية أهداف بعدما تصدى القائم لتسديدة نيمار من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد مباشر لمدافع فالنسيا شكوردان موستافي في الدقيقة 45 بعد تسببه في ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه.

أهداف المباراة كلها جاءت عن طريق الثنائي ليونيل ميسي بواقع هاتريك، ولويس سواريز سوبر هاتريك.

افتتح سواريز أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، وعاد سجل هدفا ثانيا بعد ذلك بخمس دقائق فقط.

وجاء الدور على ميسي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 29، قبل أن يسجل هدفا شخصيا ثانيا له والرابع للبلوجرانا في الدقيقة 59.

وواصل أفضل لاعب في العالم هوايته في زيارة شباك المنافسين وسجل الهاتريك في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 83 سجل سواريز الهدف الثالث له والسادس لبرشلونة، قبل أن ينهي الحفلة الكتالونية في الدقيقة 88 بالهدف السابع.

ويلتقي الفريقان مجددا في العاشر من شهر فبراير الجاري بملعب الميستايا في لقاء العودة.

يذكر أن برشلونة هو حامل لقب كأس إسبانيا الموسم الأخير.

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فيديو اليوم السابع

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