جنازة محمود بكر تخرج من النادي الأولمبي في الإسكندرية

نفى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك الأنباء التي ظهرت حول طلب مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة لمدربه بتقديم استقالته على خلفية خسارة فريقه من الإسماعيلي 1-0.

وخسر الزمالك تحت قيادة ميدو لأول مرة من الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية، في اللقاء الذي جمد رصيد أصحاب القميص الأبيض عند 31 نقطة بفارق أربع نقاط لصالح الأهلي المتصدر.

وقال ميدو لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لم يطلب مني مرتضى منصور تقديم استقالتي أو يحدث اتصالا بيننا عقب المباراة.. كل هذه أنباء مغلوطة".

وأضاف "خسرنا مباراة واحدة من ست مباريات وتعادلنا في مباراة.. مواجهة الإسماعيلي صفحة وأغلقناها وكل تركيزنا الآن في مباراة الأهلي".

وحول أسباب الخسارة.. قال ميدو: "دخلنا المباراة بنقص عددي وهذا أثر علينا كثيرا، كما أننا أهدرنا فرصا كثيرة. وطبيعة المباريات الكبيرة عندما تهدر لابد أن تعاقب وهذا ما حدث".

وأشار "أمامنا مباراة مهمة بعد ستة أيام.. سنبدأ التحضير له من يوم الخميس من أجل تعويض فارق النقاط مع الأهلي. وقادرون على تقديم مباراة كبيرة كلنا الآن في تركيزنا".

وأتم ميدو "سندخل معسكر مغلق يوم الأحد إن شاء الله أيا كان مقر إقامة المباراة".

المقرر هو إقامة مباراة القمة في استاد برج العرب، لكن مسؤولي الزمالك برئاسة مرتضى منصور يرفضون خوض المباراة في هذا الملعب حتى الآن.