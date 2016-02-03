حبس خبير أسلحة بالأدلة الجنائية لتقاضيه رشوة من زعيم عصابة بالبحيرة

قررت نيابة قسم كفر الدوار اليوم برئاسة المستشار عماد الجندى رئيس النيابة، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور حبس خبير فحص أسلحة بقسم الأدلة الجنائية 4 أيام على ذمة التحقيق معه لقيامه بتزوير تقرير لصالح أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية مقابل 10 آلاف جنية رشوة.

وكان رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد محمد زايد وكيل فرع البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تمكنوا من القبض على خبير فحص أسلحة بقسم الأدلة الجنائية لقيامه بتزوير تقرير لصالح أفراد أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية.

وتبين من تحريات العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد زايد وكيل فرع البحث الجنائى قيام المتهم بالتزوير فى تقرير فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين، والذى جاء فيه أن الأسلحة النارية غير صالحة للاستخدام على عكس الحقيقة، مقابل تقاضيه رشوة 10 آلاف جنيه من صديقة المتهم الهارب" أحمد. ح " أحد أفراد التشكيل العصابى.

ورصدت المتابعة لضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث ورود التقرير الفنى الخاص بفحص الأسلحة النارية المضبوطة فى القضية رقم 257 لسنة 2016 جنح قسم كفر الدوار، والمحرر بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بالبحيرة يتضمن عدم صلاحية تلك الأسلحة من الناحية الفنية الأمر الذى أثار الشك والريبة.

وتم عرض المعلومات على اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، وتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمنطقة غرب الدلتا ووسط الدلتا وفرع الأمن العام بالبحيرة، وتم التوصل إلى وجود صلة صداقة بين المتهم الهارب " أحمد . ح . ب " حاصل على ليسانس حقوق ومقيم كفر الدوار أحد أعضاء التشكيل العصابى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا، والمتهم " سمير . م . ص " خبير فحص أسلحة بقسم الأدلة الجنائية بالبحيرة ومقيم كفر الدوار.

وكشفت تحريات اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد محمد زايد وكيل فرع البحث الجنائى اتفاق فيما بينهما على قيام الثانى بفحص الأسلحة وإعداد تقرير يفيد بعدم صلاحيتها على خلاف الحقيقة نظير تقاضيه 10 آلاف جنيه للاستفادة من ذلك أثناء المحاكمة، وأثبت على خلاف الحقيقة أن الفاحص خبير آخر، وقام بتقليد التوقيعات المزيلة بالتقرير عقب إثباته أن الأسلحة غير صالحة من الناحية الفنية، كما قام بالتزوير فى الدفاتر بإثبات إرسال التقرير الواقع به التزوير إلى الاعتماد من إدارة الأدلة الجنائية بغرب الدلتا وعودته بدفتر السلاح على خلاف الحقيقة لعدم اكتشاف أمره.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "سمير.م. ص " خبير فحص أسلحة بقسم الأدلة الجنائية بالبحيرة، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وتزويره العديد من القضايا، جارى فحصها .

كما تمكن اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط المتهم الهارب "أحمد. ح. ب " حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بكفر الدوار أحد أعضاء التشكيل العصابى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا، وبمواجهته اعترف بأنه ضمن التشكيل العصابى المضبوط، وأنه سلم للمتهم الثانى 10 آلاف جنيه رشوة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.