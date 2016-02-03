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بالفيديو – هدف عكسي يكتب التاريخ ليوفنتوس بإسقاط جنوى

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بالفيديو – هدف عكسي يكتب التاريخ ليوفنتوس بإسقاط جنوى بالفيديو – هدف عكسي يكتب التاريخ ليوفنتوس بإسقاط جنوى

كتب يوفنتوس تاريخا جديدا لنفسه في الدوري الإيطالي بعدما تغلب على جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

واستضاف يوفنتوس منافسه جنوى في إطار الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وفاز البيانكونيري بهدف دون رد سجله سيباستيان دي مايو لاعب جنوى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة طرد لسيميوني زازا لاعب يوفنتوس بشكل مباشر في الدقيقة الأخيرة.

ويعد هذا الانتصار هو الثالث عشر على التوالي في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري وهو رقم يتحقق للمرة الأولى في تاريخ البيانكونيري.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد اليوفي إلى 51 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.

فيما تجمد رصيد جنوى عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ16.

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فيديو اليوم السابع

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