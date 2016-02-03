حاربي التجاعيد مع "مالتي-أكتيف" Multi-Active من Clarins

أيام تعجّ بالنشاطات، ليالي قصيرة...

سرعان ما يترك الإرهاق ونقص النوم آثاراً على وجهكِ...

لطالكا كانت مجموعة "مالتي-أكتيف" Multi-Active التي تمّ إطلاقها في عام 1988 مستحضر العناية الأساسي للشباب والجمال للمرأة الثلاثينيّة النشطة والمنهمكة بالنشاطات.

بعد 30 عام تقريباً، تُطلق "كلارنس" Clarins جيلها الخامس من هذه المجموعة. ويشكّل هذا الثنائي الأكثر فعالية من أيّ وقتٍ مضى للعناية المستمرّة بالبشرة، الحلَّ الجديد للحفظ على جمال مشرق على الرغم من نمط الحياة المُرهق والمزدحم. نمط حياة تحبّه النساء ولا يتخلّينَ عنه مقابل أيّ شيء!

إنّ هذه التقنيّة الحديثة المستوحاة من أحدث التطوّرات العلميّة والمدمجة مع قوة النباتات، تساعد على تخفيض ظهور الخطوط الرفيعة بشكلٍ ملحوظ وتعزّز الإشراق وترتقي بالبشرة الشابة لوقتٍ أطول.

ساعة تلو الأخرى. اليوم وغداً.

تقنيّة تستهدف أولى* علامات تقدّم البشرة في السنّ.

قامت مختبرات كلارنس Clarins Laboratories للمرّة الأولى باستخدام تقنيّة متطوّرة مستوحاة من أحدث التطوّرات العلميّة: [نظام استهداف الخلايا].

تتمّ برمجة هذه الكبسولات من الجيل الجديد بفضل مركبات معقّدة من الأيونات لاستهداف الأرومات الليفيّة المضعّفة والخاضعة للاعتداءات. وفي قلب هذا النظام العالي التقنيّة للكبسلة والمُستخدم بشكلٍ حصري في مستحضر Multi-Active Jour & Nuit، استخدمت "كلارنس" Clarins مستخلص شديد القوة من مشط الراعي تمّ اختياره لخصائصه المضادة للأكسدة والمجدّدة ولتأثيره المشابه لبطارية مجدّدة للنشاط في قلب البشرة.

تجتمع العلوم والطبيعة لحماية وإعادة تنشيط الأرومات الليفيّة المتضررة بفعل نمط الحياة المُرهق والمزدحم. لا يُمكن الإبطاء! فتستعيد الأرومات الليفيّة قدرتها الكاملة من جديد.

تركيبات "نشطة" مُرهفة للغاية

"مالتي-أكتيف جور" Multi-Active Jour*

تقوم تركيبته المرطّبة والمعزّزة بعناصر ملوّنة "معزّزة للتألّق" والمطوّرة بعد عامَين من الأبحاث، بتحسين جمال البشرة بشكلٍ فوري وجعلها حريريّة الملمس مع تألّق مشرق.

ويمنح العطر الفاكهي-الزهري الراقي مع درجات من الكرز والزنبق الأبيض إحساساً بالانتعاش.

"مالتي-أكتيف نوي" Multi-Active Nuit*

تقوم تركيبته المرطّبة والمعززة بزبدة الكريتة العضويّة المغذّية بتأمين راحة فوريّة. ويساعد العطر المهدئ والذي يتمتّع بدرجات من الياسمين والفريزيا والهليوتروب على الاسترخاء.

"مالتي-أكتيف جور أند نوي" Multi-Active Jour & Nuit

تركيبات مخمليّة مع إحساس ناعم وانسيابي فريد. تنتج هذه التركيبات عن جيل جديد من لآلئ السلولوز القابلة للتفكك حيويّاً والطبيعيّة التي تحمل علامة ECOCERT.