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كريستن ستيوارت وجه CHANEL الجديد

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كريستن ستيوارت وجه CHANEL الجديد كريستن ستيوارت وجه CHANEL الجديد

الأربعاء 03-02-2016 16:52

يسر دار CHANEL أن تعلن عن وجهها الجمالي الجديد الممثلة الأمريكية كريستن ستيوارت، الوجه المميز لمجموعة EYES COLLECTION 2016
قام بجلسة التصوير المصور Testino Mario ماريو تيستينو ومن المقرر أن تصدر في آذار 2016.
تلفت النجمة الأنظار بجمالها وأناقتها في صورها الجديدة للماركة.
وتجسد الصور جوانب مختلفة من امرأة CHANEL المعاصرة.
وكانت ستيوارت قد ظهرت سابقاً 2013 باريس-دالاس 2013/14 في روما 2015/16 . الحملة الإعلانية سيتم الكشف عنها في مايو 2016. و تلعب ستيوارت دور البطولة في الفيلم القصير من إخراج كارل لاغرفيلد.

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سيدتي