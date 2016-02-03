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جمال نانسي عجرم تحت مجهر "سيدتي"

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الأربعاء 03-02-2016 16:54

تتميز النجمة نانسي عجرم بنعومتها وجاذبيتها، وغالباً ما تحافظ على الأسلوب الطبيعي في إطلالاتها. إلا أنها أطلّت، مؤخراً، في برنامج "ديو المشاهير" بتسريحات ومكياجات مختلفة سلطت الضوء على جوانب إضافية من جمالها.

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اكتمل التبدل الجذري في مكياج نانسي مع العيون السموكي باللون الأسود ، إذ منحتها نظرة جذابة جداً لم تكن تظهر بها من قبل. استخدم خبير التجميل فادي قطايا الظلال السوداء على الجفن السفلي بشكل يكبّر العين مع الكحل الأسود. أما بالنسبة للجفن العلوي، فقد شهدنا جرأة واضحة في سحب الظلال الداكنة خارج العين مع الرموش الكثيفة. وبما أن مكياج العينين كان قوياً، اكتفى فادي قطايا بأحمر الشفاه الطبيعي بعد أن أسس البشرة بشكل يُشرق الوجه ويرفع الوجنتين. في حين تبقى تسريحة الشعر المنسدل بتموجات عريضة مع الفرق النصفي الأجمل لنانسي عجرم.


اعتمدت نانسي عجرم الضفيرة الجانبية في إطلالتها بالفستان الأسود، وبالرغم من أنها جاءت مناسبة للملابس التي اختارتها، إلا أننا نفضلها بالشعر المنسدل الذي يبرز جمال وجهها بشكل كلاسيكي وجذاب.


كما بدلت نانسي عجرم تسريحتها ومكياجها مع الفستان البنفسجي، حيث استخدمت الظلال البنفسجية على الجفن العلوي ورفعت شعرها بشكل نصفي مع التموجات العريضة. كانت هذه الإطلالة أيضاً جميلة.


كل إطلالات نانسي عجرم الأخيرة في برنامج "ديو المشاهير" موفقة، ولا سيما بالمكياج الدخاني الأسود والشعر المنسدل بالتموجات العريضة.


وأنت، سيدتي، بأي إطلالة تفضلين نانسي عجرم؟

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سيدتي

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