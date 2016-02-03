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مدير أمن الاسكندرية: الشرطة تؤمن جنازة الراحل محمود بكر غدا

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مدير أمن الاسكندرية: الشرطة تؤمن جنازة الراحل محمود بكر غدا مدير أمن الاسكندرية: الشرطة تؤمن جنازة الراحل محمود بكر غدا
نعى اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الاسكندرية، المعلق الرياضى محمود بكر الذى وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

و قال مدير الأمن، لـ"اليوم السابع"، إن المديرية ستقوم بتأمين الجنازة التى ستنطلق غدا من مسجد النادى الأوليمبى ، بالاضافة إلى المشاركة فى تقديم واجب العزاء للفقيد كرجل من أبناء القوات المسلحة، وأحد أكبر الإعلاميين الرياضيين فى .

بالفيديو.. محمود بكر.. ملك "الإفيهات العفوية".. الانطلاقة من إذاعة الإسكندرية.. الجوينى سر اكتشافه.. "عدالة السماء" بداية قصة حبه مع الجماهير.. النكسة نقطة تحول.. سجارة فى البلكونة أشهر "قفشاته"

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