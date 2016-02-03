محافظ سوهاج لـ"خالد صلاح": الانهيار الجزئى بكوبرى الجامعة حدث قبل تشغيله

كشف أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الانهيار الجزئى لكوبرى الجامعة الجديد بسوهاج، سقط قبل تشغيله، مضيفاً:"هذه مهزلة وإهمال شامل فى الدولة وخطر داهم ولأول مرة أشوف إعجاز هندسى إن الكوبرى يقع قبل ميشتغل".

وأوضح المحافظ، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية " النهار"، أن هذا الطريق الذى يتضمن الكوبرى يمثل شريان الحياة لسوهاج، وهو عبارة عن 8 كيلمتر ويتبع جهاز التعمير التابع لوزارة الاسكان.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية حذرت من خطورة خطوط الضغط العالى أعلى الطريق، مما استدعى المحافظة لتقديم تقرير هندسى لمجلس الوزراء، حتى تم إصدار قرار برفع أبراج الكهرباء بتكلفة 22 مليون جنية، مضيفاً: " كنا ننتظر الفرحة بالتشغيل ولكن حدث الانهيار الجزئى".