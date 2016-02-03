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النيابة العامة تكلف جامعة سوهاج بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حادثة الكوبرى

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النيابة العامة تكلف جامعة سوهاج بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حادثة الكوبرى النيابة العامة تكلف جامعة سوهاج بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حادثة الكوبرى

3 فبراير 2016 | 11:20 مساءً

صرح د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم أبلغه بتشكيل لجنة خماسية من المتخصصين بكلية الهندسة بالجامعة، وذلك بناءً على خطاب النيابة العامة، على خلفية التصدع الذى حدث بمطلع الكوبرى العلوى بطريق “الجامعة الجديد”، فى اتجاه مدينة سوهاج الجديدة. وأضاف د. نبيل نور الدين، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة التى سوف تشكلها الجامعة بقرار من النيابة العامة ستكون مهمتها معاينة الكوبرى محل الواقعة، وبيان ما به من تلفيات وأسبابها، وتقدير قيمتها، وما إذا كان هذا الإخلال قد ألحق ضررا بالمال العام، وإيضاح ما إذا كانت الشركة المنفذة قد اتبعت الاشتراطات المتفق عليها والمقررة فى العقد المبرم والخاص بعمل الإنشاء، وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.

 

2016-02-03

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