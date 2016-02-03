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«الأرصاد» : درجات الحرارة تنخفض 4 درجات كاملة بدءا من الجمعة

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«الأرصاد» : درجات الحرارة تنخفض 4 درجات كاملة بدءا من الجمعة «الأرصاد» : درجات الحرارة تنخفض 4 درجات كاملة بدءا من الجمعة

الطقس – أرشيف

أكد وحيد سعودى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد بدءا من بعد غد الجمعة إنخفاض فى درجات الحرارة حوالى 4 درجات كاملة. وأضاف “سعودى”، فى تصريحات صحفية، أنه سيصاحب ذلك مساءً تكاثر للسحب المطره على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وإن كانت خفيفه مع نشاط للرياح مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس وإلى إضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. وأشار إلى أن درجات الحرارة ستوالى إنخفاضها مع إحتمالات سقوط للأمطار أكثر ونشاط للرياح يوم السبت القادم، موضحا أنه بصفة عامة الأجواء مهيأة تماما لكافة الأنشطه اليومية. وحذر سعودى، من الشبوره المائية ومن شدة برودة الطقس ليلا والأمطار المتوقعة خفيفة خلال هذه الفترة . وتابع أنه سيحدث غداً الخميس إرتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلا والعظمى فى القاهرة غداً 24 درجة.

 

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