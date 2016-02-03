مؤتمر زيزو – ارتقينا كثيرا على مستوى الأداء.. وراحة للدوليين

قال مدير قطاع الكرة والمدير الفني المؤقت للأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" إن فريقه لم يتحسن على مستوى النتائج فقط بل على مستوى الأداء أيضا.

وجاءت تصريحات زيزو عقب فوز فريقه 2-0 على إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة.

وأضاف زيزو خلال المؤتمر الصحفي أنه قرر أن يريح لاعبيه الدوليين اللذين شاركوا في تجمع المنتخب الأخير راحة غدا الخميس.

وبرر "اللاعبون لم يحصلوا على الراحة الكافية خلال الفترة الأخيرة عكس باقي لاعبي الفريق"

ويستعد الأهلي لمواجهة الدربي أمام الزمالك يوم 9 فبراير المقبل.

ووسع الأهلي الفارق مع الزمالك بعد خسارة الأخير أمام الإسماعيلي، حيث حصد الأحمر نقطته الـ35 بفارق أربع نقاط أمام الزمالك صاحب الـ31 نقطة.

أما إنبي فيظل عاشرا بـ21 نقطة.