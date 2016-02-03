أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر زيزو – ارتقينا كثيرا على مستوى الأداء.. وراحة للدوليين

Google+ Print
مؤتمر زيزو – ارتقينا كثيرا على مستوى الأداء.. وراحة للدوليين مؤتمر زيزو – ارتقينا كثيرا على مستوى الأداء.. وراحة للدوليين

قال مدير قطاع الكرة والمدير الفني المؤقت للأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" إن فريقه لم يتحسن على مستوى النتائج فقط بل على مستوى الأداء أيضا.

وجاءت تصريحات زيزو عقب فوز فريقه 2-0 على إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة.

وأضاف زيزو خلال المؤتمر الصحفي أنه قرر أن يريح لاعبيه الدوليين اللذين شاركوا في تجمع الأخير راحة غدا الخميس.

وبرر "اللاعبون لم يحصلوا على الراحة الكافية خلال الفترة الأخيرة عكس باقي لاعبي الفريق"

ويستعد الأهلي لمواجهة الدربي أمام الزمالك يوم 9 فبراير المقبل.

ووسع الأهلي الفارق مع الزمالك بعد خسارة الأخير أمام الإسماعيلي، حيث حصد الأحمر نقطته الـ35 بفارق أربع نقاط أمام الزمالك صاحب الـ31 نقطة.

أما إنبي فيظل عاشرا بـ21 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات