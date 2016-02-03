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عبد الحفيظ: الأهلي أفضل فريق في مصر يلعب كرة جماعية

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عبد الحفيظ: الأهلي أفضل فريق في مصر يلعب كرة جماعية عبد الحفيظ: الأهلي أفضل فريق في مصر يلعب كرة جماعية

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي بأداء الفريق في مباراة إنبي التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية.

وصرح عبد الحفيظ لقناة (الحياة 2)"إنبي فريق محترم ومميز للغاية، ولكن أداء الأهلي كان هائلاً وفرض سيطرته على اللقاء منذ أول دقيقة".

وأضاف"المحاولات العديدة للأهلي على مرمى إنبي هي أحد سمات الكرة الحديثة، وتؤكد أن الأهلي أفضل فريق في يلعب كرة جماعية".

وتابع"الأهلي يملك كل مقومات البطولة، لا يتأثر بغياب لاعب للإيقاف أو الإصابة، لديه مقاعد بدلاء قوية قريبة من المستوى الفني للأساسيين".

وواصل"اللاعبون عليهم نسيان نتيجة المباراة، حتى لو كانت سلبية، فالدوري لا كله نتائج جيدة ولن تكون كل النتائج درامية".

وأتم سيد عبد الحفيظ بثقة"كل هذه المؤشرات، ستمنح الأهلي لقب المسابقة في النهاية".

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