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الكراكيب ومكسبات اللون والطعم من أسباب ارتيكاريا البرد فى الشتاء

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الكراكيب ومكسبات اللون والطعم من أسباب ارتيكاريا البرد فى الشتاء الكراكيب ومكسبات اللون والطعم من أسباب ارتيكاريا البرد فى الشتاء
مع انخفاض درجات الحرارة يظهر طفح جلدى على الجسم يطلق عليه اسم "ارتيكاريا البرد" وهو نوع من الحساسية الشديدة تظهر فى فصل الشتاء، وهناك أفعال نمارسها يوميًا تسبب لنا هذه الحساسية.

وعن مسببات "ارتيكاريا البرد": يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال، إن هذه الارتيكاريا هى الأكثر شيوعًا فى عيادات الطوارئ ويعانى من هذه الحساسية أكثر من 20% من الأفراد حول العالم، وبعضها يصيب أجزاء بسيطة من الجسم والبعض الآخر يغطى كل الجسم وتسمى الأخيرة حالة متقدمة من الحساسية.

ويضيف الدكتور مجدى بدران أن من الأخطاء التى نرتكبها فى يومنا وتسبب لنا "ارتيكاريا البرد"، هو تناول المواد الحافظة ومكسبات اللون والطعم والرائحة من خلال الأطعمة الجاهزة والمعلبة، إضافة إلى الكراكيب فى المنزل والتى تعد من أكثر مسببات "ارتيكاريا البرد" حيث تجمع العديد من مسببات الحساسية بشكل خاص منها الأتربة والغبار وحشرة الفراش وبروتينات الحشرات وبقايا القطط والكلاب الأليفه وطيور الزينة وسموم البكتيريا وبقايا حرق التبغ الناتج عن تدخين السجائر والشيشة.

ويشير عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال إلى أن ارتيكاريا البرد نوعان الأولى حادة وتستمر أقل من 6 أسابيع، والثانية "مزمنة" تستمر أكثر من 6 أسابيع، ويعد التوتر أحد أسباب تفاقم ارتيكاريا البرد.

وينصح د.مجدى باتباع نظم الوقاية من ارتيكاريا البرد وتناول مضادات الحساسية وتقوية الجهاز المناعى بتناول الأطعمة الصحية مثل عسل النحل، الحبوب الكاملة، الخضراوات والفاكهة بكل أنواعها والبروتينات الحيوانية والسمكية.

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مصر 365