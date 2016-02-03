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اكتشاف معبد أثرى أثناء تنقيب مواطن أسفل منزله عن الآثار بسوهاج

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اكتشاف معبد أثرى أثناء تنقيب مواطن أسفل منزله عن الآثار بسوهاج اكتشاف معبد أثرى أثناء تنقيب مواطن أسفل منزله عن الآثار بسوهاج

أرشيفية

نجحت قوات شرطة السياحة والآثار بسوهاج فى تحقيق اكتشاف أثرى جديد،عقب اكتشاف معبد كبير يضم قطعا أثرية نادرة نهاية سرداب قام احد المواطنين بالحفر حتى توصل اليه.

وبدأت الواقعة بورورد معلومات للواء علاء السباعى، مدير شرطة السياحة والآثار، مفادها وجود مواطن ينقب عن الآثار أسفل منزله بمدينة ساقلتة.

وتوجهت حملة أمنية بقيادة العميد أحمد رفعت رئيس مباحث السياحة والآثار بسوهاج، واستهدفت موقع الحفر وألقت القبض علي المتهم.

وعثر بالمنزل على حفرة تنتهى بسرداب يصل إلى معبد يرجع إلى العهد الرومانى، بداخله قطعا أثرية نادرة، وتم إخطار اللواء أحمد شاهين مدير شرطة السياحة بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرض المتهم على النيابة.

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