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صور|محافظ المنوفية يحيل مدير المركز الصحى بشبين الكوم للتحقيق

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صور|محافظ المنوفية يحيل مدير المركز الصحى بشبين الكوم للتحقيق صور|محافظ المنوفية يحيل مدير المركز الصحى بشبين الكوم للتحقيق

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إحالة مدير المركز الصحي بشبين الكوم للتحقيق للتأكد من صحة واقعة قيامة بتدخين الشيشة في محل عمله بالمركز الصحي والتى تم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وأمر المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال هذه الواقعه مؤكدا أن الالتزام بأخلاق العمل يؤثر على أداء المؤسسة لذلك يجب تطبيق النظام والقانون على الجميع بكل حزم.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة المنوفية صورا قالوا انها لمدير المركز الصحى بشبين الكوم أثناء جلوسه بحديقة المركز الصحى بشبين الكوم وتدخين الشيشة.

 

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