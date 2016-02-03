جمارك السويس تحبط تهريب 1352 كرتونة ساعات تنصت بحاويتين من الصين

أحبطت جمارك العين السخنة برئاسة على كامل، محاولة تهريب 1352 كرتونة ساعات تنصت مخبأة بحاويتي اسكوتر اطفال واردة من الصين.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، أنه أثناء تفتيش حاويتين 20 قدم واردة ببيانين جمركيين أرقام 3980 و3977 لاحدى شركات الإستيراد برقم 4396897 و 2245770، ثم العثور على كمية كبيرة من ساعات التنصت محظور استيرادها، مخبأة داخل مشمول الحاويتين عبارة عن "سكوتر أطفال".

واشتبه كل من محمد عبد العال وخالد خلف الله مديرا إدارة الحركة في الحاويتين وبتفتيشهما تبين وجود 1352 كرتونة بها ساعات للتنصت مزودة بكاميرات داخل كل "سكوتر".

وشارك فى الضبط لجنة مكونة من خليفة قنديل رئيس قسم الحركة وسيد عبدالمعبود وفتحى الشحات ومحمد عصام مأمورى الحركة وجمال مبارك ومحمد عبد الغنى من مكافحة التهريب ومحمد عباس من الأمن الجمركى، تحت رئاسة أحمد شحاتة وحلمي أبو الحسن.

وقرر جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات واخطار الجهات الأمنية.