وفاة محمود بكر

ودعت الكرة المصرية أحد أبرز معلقيها وهو محمود بكر، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ72 عاما.

وفاز بكر المولود في 4 يونيو 1944، ومدافع النادي الأوليمبي السكندري السابق، بلقب الدوري المصري عام 1966.

واتجه بعدها بكر للتدريب ولكنه تألق بشكل أكبر في مجال التعليق واشتهر بالعديد من العبارات التي سجلت كعلامة مسجلة باسمه.

وتدهورت صحة المعلق الكبير في الفترة الماضية، حيث عانى من مشاكل في القلب.

وكان بكر يرقد في مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية.

محمود بكر هو صاحب العبارة المميزة "عدالة السماء تنزل على استاد باليرمو" بعد هدف مجدي عبد الغني في شباك هولندا في كأس العالم 1990.