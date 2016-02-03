بالصور - قبل الدربي.. الأهلي يضع صدارة الدوري تحت السيطرة

وضع الأهلي قمة الدوري تحت سيطرته بعدما فاز على إنبي 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.

ووسع الأهلي الفارق مع الزمالك بعد خسارة الأخير أمام الإسماعيلي، حيث حصد الأحمر نقطته الـ35 بفارق أربع نقاط أمام الزمالك صاحب الـ31 نقطة.

أما إنبي فيظل عاشرا بـ21 نقطة.

وتكمن أهمية الفوز بالتأكيد في توسيع الفارق قبل الدربي المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، كما أن الأهلي لم يخسر أي من لاعبيه للإيقاف حيث أن الإنذار الوحيد كان من نصيب محمد هاني.

وتسيد الأهلي معظم أحداث الشوط الأول، وبدأ التهديد مبكرا في الدقيقة الثانية عندما وصلت الكرة لرمضان صبحي على الجانب الأيسر لمرمى إنبي لكنه سددها فوق العارضة.

ومع سيطرة الأهلي، فاجأ محمد عبد المنصف حارس إنبي شريف إكرامي بكرة طولية مرت من فوق حارس الأهلي ولكنه لحق بها قبل دخولها المرمى في الدقيقة الثامنة.

وأهدر الأهلي انفرادين متتاليين بأقدام رمضان صبحي وجون أنطوي في الدقيقتين 13 و16 فوق عارضة عبد المنصف.

ومرر صلاح عاشور لاعب إنبي عرضية مرت بغرابة أمام إكرامي وشكلت خطورة على مرماه.

ورد الأهلي بعدها بفرصة بثلاث أرواح بعدما سدد عبد الله السعيد رأسية قوية من عرضية أحمد فتحي تصدى لها عبد المنصف وارتطمت بالقائم قبل أن تعود لرمضان الذي راوغ وسدد لكن تصدى لها عبد المنصف مرة أخرى ثم تعملق أمام رأسية أنطوي بطريقة رائعة في الدقيقة 31.

وبعدها بخمس دقائق، ترجم عمرو جمال سيطرة فريق المدرب عبد العزيز عبد الشافي بعد تمريرة من صبري رحيل ختمها الغزال بتسديدة في الزاوية القريبة لعبد المنصف فشل حارس الزمالك السابق في التعامل معها لتسكن مرماه وتعلن تقدم الأهلي.

وعاد الغزال للتهديف بعد صيام دام 122 يوما. (طالع التفاصيل)

ومع بداية الشوط الثاني، قرر حمادة صدقي إشراك أحمد شرويدة في مكان عبد الله جمعة، وعاد إنبي للمباراة وانفرد محمود قاعود بإكرامي في الدقيقة 46 ولكن مهاجم إنبي سدد في يد إكرامي.

ورد جون أنطوي سريعا بتسديدة مرت بجوار قائم عبد المنصف بعد هجمة مشتركة بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 50، ارتطمت تسديدة صلاح عاشور بوجه شريف إكرامي بعد أن غيرت أرضية ملعب بتروسبورت اتجاهها قبل أن يخرجها أحمد حجازي.

وبعدها بدقيقتين أهدر عبد الله السعيد مجهود رمضان صبحي الذي مر وراوغ أحمد يونس مدافع إنبي لكن لاعب الإسماعيلي السابق فشل في تسديد الكرة.

وخرج رامي صبري مدافع إنبي للإصابة وشارك حمدي فتحي في مكانه.

وفي الدقيقة 63 قرر زيزو مشاركة مؤمن زكريا في مكان جون أنطوي.

واستمرت المباراة سجال حتى الدقيقة 63 عندما فشل مؤمن زكريا وعمرو جمال في استغلال (دربكة) داخل منطقة جزاء إنبي ليعزز التقدم.

وفي الدقيقة 80 عزز مؤمن زكريا تقدم الأهلي برأسية ارتطمت بالقائم وسكنت شباك عبد المنصف.

وصنع الهدف أيضا صبري رحيل الذي مرر عرضية قرب خط المرمى الذي وصل له بكعب من عبد الله السعيد.

وسدد نور السيد في الدقيقة 84 تسديدة مرت بجوار قائم إكرامي الأيمن.

وشارك عماد متعب في مكان عمرو جمال في الدقيقة 87 ثم محمد هاني في مكان رمضان في الدقيقة 90.

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