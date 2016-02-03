«الوايت نايتس»يدعو إلى إحياء ذكرى «الدفاع الجوي» الإثنين القادم

نشرت منذ قليل رابطة مشجعي نادي الزمالك أولتراس وايت نايتس على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيان حول احداث إستاد الدفاع الجوي، وجاء البيان بعنوان «وعاد شباط الأسود».

ودعو خلال البيان بتجمع جمهور الزمالك للمشاركة في احياء ذكرى أحداث الدفاع الجوي الإثنين القادم.

وجاء البيان كالتالي”مر ما يقرب من عام، علي اخر لقاء يجمع مشجعي الأبيض من كل حدب وصوب، في ليلة لم يكتمل فيها القمر، حضر الجميع للمؤازره، الكل كان هناك، الشباب كانوا في الممر، و الأطفال و ضحكاتهم النقية،والشيوخ أيضا شاهدون علي عودة المجد الأبيض، الجميع حاضرون هنا لحضور المباراة، ااه لو علموا انها ستتحول لمأساة”.

وأضاف البيان ”لمن مازال يملك قلبه، لمشجعي الكرة والعمال والطلبة والأمهات والأباء والمسؤولين والجميع علي حد سواء، سواء تتفق معنا او تختلف، تحب مانفعله او لا، تؤيده أم ترفضه، ماحدث يومها كانت جريمة مكتملة الأركان بمن دبر لاجتذاب الجمهور، و من شارك في تصفيتهم وهم يغنون، و أخيرا بمن زيف الحقائق”.

وأكد البيان “اتهموا الجماهير في قتل اخوتهم، ووضعوهم في القفص، المجني عليهم أصبحوا الجناة، و الجاني حر طليق ومازال يمارس نفس أساليبه ليقضي علي الشباب، ويتفاخر في كل لحظة بانه قتل الأولاد، بانه قضي علي الأولتراس والمحبين الرفقاء في السجون، و الاخوة في القبور، و الدماء تغلي من الظلم والقمع والبطش الذي نتعرض له في كل يوم، بفتح قضايا جديدة و حبس المزيد لعرقلتنا عن احياء ذكري شهدائنا الأوفياء”.

وأوضح البيان “نحن لن نتواني أبدا في اي مبادرة تهدف الي الحل واحتواء الجماهير ومعالجة الأزمات، بل بالعكس نحن قدمنا الكثير والكثير من قبل لتفادي قتل الأبرياء في ساحات كرة القدم، فنحن أبناء هذا الوطن نحيا فيه وبه سندفن في ترابه، أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المجزرة .. عام مر دون أن ترد الحقوق إلى أهلها.. وإنّا لندعوا الجميع وعلى رأسهم جماهير الزمالك من كل مكان للمشاركة في إحياء ذكرى شهداء مجزرة الدفاع الجوي بما يستحقونه من تكريم، وتصحيح مسار قضيتهم للقصاص لدمائهم من المسؤولين عن قتلهم”.

وأختتم الوايت نايتس البيان “موعدنا الإثنين القادم ..المجد للشهداء الذين كتبوا بدمائهم وتضحايتهم فخرًا لشعب الزمالك، ليلتحقوا بمن سبقوهم إلى الجنة بين جنبات حلمي زامورا وعلى أبواب نادي الزمالك في 100 عقبة..سيتم الإعلان عن مكان التجمع لإحياء ذكرى العشرين خلال الأيام القليلة القادمة”.