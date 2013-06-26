أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الشيخ علاء أبو العزايم لـ"الوطن": الطرق الصوفية ستنزل إلى الميادين لحماية المتظاهرين

Google+ Print
الشيخ علاء أبو العزايم لـ"الوطن": الطرق الصوفية ستنزل إلى الميادين لحماية المتظاهرين الشيخ علاء أبو العزايم لـ"الوطن": الطرق الصوفية ستنزل إلى الميادين لحماية المتظاهرين
تحالف المصريين الأمريكيين يستقبل أسامة الغزالي حرب ويعلن دعمه لمظاهرات 30 يونيو

كتب : أحمد الطاهري منذ 21 دقيقة

أكد الشيخ علاء أبو العزايم شيخ مشايخ الطرق العزمية، أن جميع الطرق الصوفية ستنزل إلى ميادين ؛ للتضامن مع مظاهرات 30 يونيو.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك اتفاق صريح بين جميع الطرق الصوفية على هذا الأمر، وأن يكون النزول في القاهرة ومختلف المحافظات وذلك من أجل أمان كل المصريين الذين يتواجدون في المظاهرات.

وحول أسباب زيارته للولايات المتحدة في هذا التوقيت، والتي تأتي بالتزامن مع انشغال عدد من المراكز البحثية الأمريكية بالصوفيين.. قال الشيخ أبو العزايم إنها زيارة خاصة.

وفي الإطار نفسه، سيطرت حركة "تمرد" ومظاهرات 30 يونيو، على مختلف تجمعات المصريين في الولايات المتحدة، ففي الاجتماع السنوي للنادي المصري بولاية نورث كارولينا، أبدى المشاركون دعمهم للحركة وللمظاهرات، وقال الدكتور محمد الجمل رئيس جمعية مصر الأمل، إن المصريين في الولايات المتحدة ليسوا بمعزل عن ما يدور في وطنهم ويتضامنون مع المظاهرات السلمية التي دعت إليها القوى الوطنية في مصر.

وعقد مختار كامل رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، لقاءً لأعضاء التحالف مع الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ، وبحضور الناشط السياسي العقيد عمر عفيفي.. وخلال اللقاء شرح الدكتور حرب، كافة تطورات المشهد في مصر وتفاصيل لقائه مع محمود بدر المتحدث باسم حركة "تمرد" والتي قال عنها إنها لخصت ثلاث ثورات فهي تشبه ثورة 19 في الاعتماد على التوقيعات واخذت من ثورة 52 المواجهة مع الاخوان وتمثلت فيها روح يناير بأنها نابعة من الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر