الشيخ علاء أبو العزايم لـ"الوطن": الطرق الصوفية ستنزل إلى الميادين لحماية المتظاهرين

تحالف المصريين الأمريكيين يستقبل أسامة الغزالي حرب ويعلن دعمه لمظاهرات 30 يونيو

كتب : أحمد الطاهري منذ 21 دقيقة

أكد الشيخ علاء أبو العزايم شيخ مشايخ الطرق العزمية، أن جميع الطرق الصوفية ستنزل إلى ميادين مصر؛ للتضامن مع مظاهرات 30 يونيو.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك اتفاق صريح بين جميع الطرق الصوفية على هذا الأمر، وأن يكون النزول في القاهرة ومختلف المحافظات وذلك من أجل أمان كل المصريين الذين يتواجدون في المظاهرات.

وحول أسباب زيارته للولايات المتحدة في هذا التوقيت، والتي تأتي بالتزامن مع انشغال عدد من المراكز البحثية الأمريكية بالصوفيين.. قال الشيخ أبو العزايم إنها زيارة خاصة.

وفي الإطار نفسه، سيطرت حركة "تمرد" ومظاهرات 30 يونيو، على مختلف تجمعات المصريين في الولايات المتحدة، ففي الاجتماع السنوي للنادي المصري بولاية نورث كارولينا، أبدى المشاركون دعمهم للحركة وللمظاهرات، وقال الدكتور محمد الجمل رئيس جمعية مصر الأمل، إن المصريين في الولايات المتحدة ليسوا بمعزل عن ما يدور في وطنهم ويتضامنون مع المظاهرات السلمية التي دعت إليها القوى الوطنية في مصر.

وعقد مختار كامل رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، لقاءً لأعضاء التحالف مع الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ، وبحضور الناشط السياسي العقيد عمر عفيفي.. وخلال اللقاء شرح الدكتور حرب، كافة تطورات المشهد في مصر وتفاصيل لقائه مع محمود بدر المتحدث باسم حركة "تمرد" والتي قال عنها إنها لخصت ثلاث ثورات فهي تشبه ثورة 19 في الاعتماد على التوقيعات واخذت من ثورة 52 المواجهة مع الاخوان وتمثلت فيها روح يناير بأنها نابعة من الشباب.