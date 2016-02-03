الجيش العراقى بات يمتلك ست مقاتلات اف-16

أعلن متحدث عسكرى أمريكى الاربعاء ان الجيش العراقى تلقى مقاتلتين جديدتين حديثتين من طراز اف-16، ما يرفع عدد المقاتلات المماثلة لدى سلاح الجو العراقى الى ست.

وقال الكولونيل ستيفن وارن المتحدث باسم قوات التحالف ضد الجهاديين فى بغداد عبر الدائرة المغلقة "نرحب بمساهمتهم المقبلة" فى التصدى لتنظيم داعش.

وطلب الجيش العراقى ما مجموعه 36 مقاتلة اف-16 فى اطار عقد تم توقيعه قبل ان يسيطر الجهاديون على مناطق عراقية واسعة.

وتشكل هذه المقاتلات قفزة نوعية لسلاح الجو العراقى الذى لم يكن يملك سوى طائرات من طراز سيسنا كرافان ومقاتلتين روسيتين قديمتين سو-25.

وشكت بغداد مرارا من عدم تسلم المقاتلات سريعا، لكن تدهور الوضع الأمنى فى العراق أخر هذه العملية.

ووصلت المقاتلات الأربع الأولى فى يوليو وبدأت فى سبتمبر عملياتها ضد الجهاديين.

وأضاف وارن "يمكننى القول ان العراقيين يستخدمونها على مدى ساحة المعركة".

ويتم تدريب الطيارين العراقيين فى الولايات المتحدة. وأوضح المتحدث ان تسليم الطائرات يواكب عملية التدريب.

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