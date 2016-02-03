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فيديو| الأهلي يتصدر الدوري بعد هدفين نظيفين في مرمى إنبي الغائب

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فيديو| الأهلي يتصدر الدوري بعد هدفين نظيفين في مرمى إنبي الغائب فيديو| الأهلي يتصدر الدوري بعد هدفين نظيفين في مرمى إنبي الغائب

تصدر النادي الأهلي، جدول الدوري العام برصيد 36 نقطة بعد فوز سهل  ومستحق على نظيره إنبي، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة السادسة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي الأهلي اللاعب عمرو جمال، في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ومؤمن زكريا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري، بعد هزيمة غريمه التقليدي الزمالك أمام الإسماعيلي بهدف دون رد.

وكشر لاعبو المارد الأحمر عن أنيابهم بعد أقل من دقيقتين من إنطلاق مباراته أمام إنبي الغائب عن أدائه، وأضاعوا أكثر من 8 أهداف محققة في شباك حارس مرمي إنبي محمد عبد المنصف.

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