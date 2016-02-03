وزير خارجية ألمانيا: هجوم الجيش السورى أضر بمحادثات جنيف

قال وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير إن هجوم الجيش السورى ألحق ضررا بالمحادثات التى تجرى فى جنيف بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب فى سوريا مضيفا أن المؤتمر الأمنى الذى سيعقد فى ميونيخ الأسبوع القادم سيمثل فرصة جديدة للمفاوضات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال إن الفرصة القادمة لاتخاذ اجراء مشترك مع الأطراف الإقليميين ستكون فى المؤتمر الأمنى فى ميونيخ الذى سيعقد فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير. وتوقفت محادثات جنيف حتى 25 فبراير.
وأضاف شتاينماير على هامش مهرجان فى الرياض "بات جليا على نحو متزايد فى الأيام الماضية إلى أى مدى تأثرت محادثات جنيف جراء هجوم الجيش السورى قرب حلب."
وقال إن الفرصة القادمة لاتخاذ اجراء مشترك مع الأطراف الإقليميين ستكون فى المؤتمر الأمنى فى ميونيخ الذى سيعقد فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير. وتوقفت محادثات جنيف حتى 25 فبراير.
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