فيديو| محافظ سوهاج ساخرًا: «قمة الإنجاز العلمي انهيار الكوبري قبل مايشتغل»

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أنه أحال كافة المسئولين عن حادث انهيار كوبري جامعة سوهاج بعد تشغيله بـ7 أشهر، للتحقيق بتهمة الإهمال والفساد، بقوله “كفاية تستر على الفساد ولازم نعرف أن العيب فينا”.

وسخر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء القاهرة» على قناة «TEN»، من انهيار الكوبري، بقوله:«عندنا إعجاز هندسي غير مسبوق وإنجاز علمي، الكوبري يقع قبل الاستخدام”، مستطردًا: “والله أنا مكسوف من الناس، هقولها إيه، بس الكوبري أنا لسه أصلا مستلمتهوش”.

وأضاف المحافظ: “ما حدث كارثة، أن الكوبري قبل استخدامه ينهار، وقبل 6 أشهر تم المطالبة تشغيل الكوبري تجريبيًا، ولكن شكلت لجنة واكتشفت أن هناك مشكلة في الضغط العالي للكهرباء، وأنه ممكن أي حد يعدي على الكوبري يتكهرب، ووزير الكهرباء أمر بإصلاح المشكلة، وفوجئنا اليوم بأن الكوبري لم يتم الانتهاء من صيانته، وأن الأرض انهارت”.

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