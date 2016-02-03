أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو| محافظ سوهاج ساخرًا: «قمة الإنجاز العلمي انهيار الكوبري قبل مايشتغل»

Google+ Print
فيديو| محافظ سوهاج ساخرًا: «قمة الإنجاز العلمي انهيار الكوبري قبل مايشتغل» فيديو| محافظ سوهاج ساخرًا: «قمة الإنجاز العلمي انهيار الكوبري قبل مايشتغل»

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أنه أحال كافة المسئولين عن حادث انهيار كوبري جامعة سوهاج بعد تشغيله بـ7 أشهر، للتحقيق بتهمة الإهمال والفساد، بقوله “كفاية تستر على الفساد ولازم نعرف أن العيب فينا”.

وسخر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء القاهرة» على قناة «TEN»، من انهيار الكوبري، بقوله:«عندنا إعجاز هندسي غير مسبوق وإنجاز علمي، الكوبري يقع قبل الاستخدام”، مستطردًا: “والله أنا مكسوف من الناس، هقولها إيه، بس الكوبري أنا لسه أصلا مستلمتهوش”.

وأضاف المحافظ: “ما حدث كارثة، أن الكوبري قبل استخدامه ينهار، وقبل 6 أشهر تم المطالبة تشغيل الكوبري تجريبيًا، ولكن شكلت لجنة واكتشفت أن هناك مشكلة في الضغط العالي للكهرباء، وأنه ممكن أي حد يعدي على الكوبري يتكهرب، ووزير الكهرباء أمر بإصلاح المشكلة، وفوجئنا اليوم بأن الكوبري لم يتم الانتهاء من صيانته، وأن الأرض انهارت”.

 " frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة»

فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين