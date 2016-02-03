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القماش يهدى الفوز على الزمالك لجماهير الإسماعيلى

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القماش يهدى الفوز على الزمالك لجماهير الإسماعيلى القماش يهدى الفوز على الزمالك لجماهير الإسماعيلى

خالد القماش خلال لقاء الدارويش والزمالك

أعرب خالد القماش، المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن سعادته البالغه بالفوز على الزمالك بهدف وحيد وقال أهدى الفوز إلى جماهير الإسماعيلى الوفية ويكفينى فرحتهم.

وأضاف القماش فى تصريح بعد المباراة واجهنا فريقا كبيرا يضم العديد من النجوم والخبرات ولكننا كنا الأفضل والأخطر وأضعنا أكثر من فرصة وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأكد على أن أهم شيء عودة الروح القتالية والإصرار والعزيمة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق وتكون هذه المباراة بداية طريق الانتصارات لأن القادم أصعب.

ومن جانبة  قال نجم الإسماعيلى عفروتو “أشكر كل النجوم فى الفريق والجهاز الحالى الذى وضعنا على بداية طريق الانتصارات،وأشكر كل الأجهزة الفنية السابقة التى ساعدتنا وأعد الجماهير بأننا سنبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من الانتصارات”.

 

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