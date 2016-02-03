تقرير - هل سيقدر نيمار على المشاركة في كوبا أمريكا والأولمبياد؟

سيكون نيمار دا سيلفا نجم برشلونة مجبرا على الاختيار ما بين المشاركة في بطولة كوبا أمريكا أو الأولمبياد في بلده البرازيل خلال الصيف المقبل.

وحسب تقرير نشرته صحيفة (سبورت) الكاتالونية، فإن لاعب برشلونة لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في البطولتين رفقة البرازيل أم لا، فهو متخوف من الإرهاق البدني.

وهو ما قد يدفعه لاختيار مسابقة واحدة للظهور بها بعد انتهاء الموسم الأوروبي الشاق مع البلاوجرانا.

وكان جيلمار رينالدي المنسق العام لمنتخب البرازيل قد أكد لصحيفة (جلوبو) أنهم سيناقشون أمر مشاركة قائد البرازيل مع المنتخب خلال الصيف وأكد أنهم يتواصلون مع اللاعب وناديه من أجل التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

في حين أن المنسق العام للمنتخب البرازيلي قد أشار إلى أن مدى قدرة نيمار على التحمل البدني مع خوض مباريات ضد أوروجواي وباراجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمارس.

وحقق نيمار في الموسم الماضي مع برشلونة 5 ألقاب وهم الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.