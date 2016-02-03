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باتو في مكان فالكاو بقائمة تشيلسي الأوروبية.. والكولومبي قد يرحل للصين

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باتو في مكان فالكاو بقائمة تشيلسي الأوروبية.. والكولومبي قد يرحل للصين باتو في مكان فالكاو بقائمة تشيلسي الأوروبية.. والكولومبي قد يرحل للصين

قرر نادي تشيلسي ضم مهاجمه البرازيلي الجديد أليكساندر باتو في قائمته الأوروبية في مكان مهاجمه الكولومبي المعار من موناكو راداميل فالكاو.

وسجل فالكاو هدفا واحدا في 11 ظهور بقميص تشيلسي هذا الموسم بعد فرصة ثانية في إنجلترا عقب فترة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد.

ويعاني الكولومبي صاحب الـ29 عاما من إصابة في الوقت الحالي، إلا أنه يظل مرتبطا بانتقال لجيانجسو الصيني خصوصا أن سوق الانتقالات في البلد الآسيوي سينتهي في 26 فبراير.

ويواجه تشيلسي باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 16 فبراير الحالي في حديقة الأمراء.

ثم يواجه أمراء فرنسا في ستامفورد بريدج يوم 9 مارس.

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