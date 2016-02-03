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لوران بلان: تجديد تعاقد إبراهيموفيتش؟ هل سأستمر من الأصل مع الفريق

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لوران بلان: تجديد تعاقد إبراهيموفيتش؟ هل سأستمر من الأصل مع الفريق لوران بلان: تجديد تعاقد إبراهيموفيتش؟ هل سأستمر من الأصل مع الفريق

أكد لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان أن الوقت ليس مناسبا للحديث عما إذا كان زلاتان إبراهيموفيتش نجم الفريق سيظل معه أم سيرحل في الموسم المقبل.

وينتهي عقد صاحب الـ34 عاما مع حامل لقب الدوري الفرنسي في يونيو المقبل، وكان ناصر الخليفي مالك النادي قد وعد بمناقشة مستقبل إبرا مع الفريق خلال الشهر الجاري.

وفي المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي قبل مواجهة لوريان بالدوري قال بلان:"هل سأستمر مع النادي قبل كل شيء؟ لذا أنت ترى هنا أن هناك عدد من الأسئلة المطروحة غير مستقبل إبراهيموفتيش".

وأضاف مدرب بي إس جي"لذا حاليا ليس الوقت المناسب لمناقشة الأمر، دعوا الوقت يمر قليلا وحينما يحين الوقت سيكون هناك رد وأنا متأكد أنني سأشارك في النقاش حول مستقبل إبرا".

واستطرد المدرب الفائز بـ8 ألقاب مع باريس حتى الآن"هناك أشياء أخرى سنناقشها وليس مستقبل إبراهيموفيتش فقط، سيكون هناك آخرين علينا أن نناقش مستقبلهم أيضا".

وأضاف صاحب الـ50 عاما"إنه مثل ما فعلناه العام الماضي وكل عام، وسوف ننظر في سوق الانتقالات الصيفية والتي ستكون أفضل بكثير من الشتوية بكل تأكيد".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة بفارق 21 نقطة عن موناكو في المركز الثاني ويواجه لوريان الليلة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

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