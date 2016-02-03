أرقام في الجول- هل ترى يا فان جال؟ تشيتشاريتو لاعب الشهر للمرة الثالثة على التوالي

منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي إلى باير ليفركوزن وخافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" يقدم مستوى مميز في ألمانيا.

وتم اختيار المهاجم الدولي المكسيكي كلاعب الشهر في الدوري الألماني للمرة الثالثة على التوالي بعد شهري نوفمبر وديسمبر.

ليتفوق هذا الشهر على كلا من بيير إيمريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وكلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مسيرة المهاجم المكسيكي في ألمانيا حتى الآن.

شارك تشيتشاريتو هذا الموسم في 16 مباراة بالدوري الألماني وسجل 13 هدفا وصنع هدفا وحيدا.

وشارك بدوري أبطال أوروبا في 6 مباريات وسجل 5 أهداف، وفي كأس ألمانيا شارك في مباراتين وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

يمتلك هيرنانديز معدل دقة تسديدات على المرمى 59% ويسدد في المباراة الواحدة على المرمى 2.9 تسديدة.

معدل دقة التمريرات لشيتشاريتو بلغ 74.4% ويمرر 0.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة ويوزع 0.1 عرضية في المباراة الواحدة.

متوسط تقييمه في المباراة الواحدة وفقا لموقع "WhoScored.com" المهتم بالإحصائيات هو 7.17 أكثر من متوسط تقييم واين روني قائد مانشستر يونايتد بـ 6.93 وأقل من مارسيال بـ 7.29.