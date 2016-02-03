أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 206 ألف جنيه

Google+ Print
مباحث التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 206 ألف جنيه مباحث التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 206 ألف جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، من ضبط صاحب مخبز بمنطقة المرج يقوم باختراق منظومة الخبز الإلكترونية، من خلال إثبات عمليات صرف خبز مدعم وهمية وتصرفه فى الدقيق باستخراج 82% المخصص لإنتاج الخبز المدعم وبيعه فى السوق السوداء.

وتبين قيام صاحب المخبز، بالاستيلاء على 206 ألف جنيه، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كانت معلومات وردت إلى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب صاحب مخبز فى كميات الخبز المدعم واستيلائه على أموال الدعم، حيث تم تشكيل مجموعات عمل للتأكد من صحة المعلومات.

وقال اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تكثيف الرقابة على منافذ توزيع الخبز البلدى المدعم والمطاحن وبقالى التموين والمخابز، للتأكد من توافر السلع وكذلك الخبز المدعم للمواطنين وضبط أى شخص يحاول الاستيلاء على الأموال المخصصة للدعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم