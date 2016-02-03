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محافظ سوهاج يحول تقرير لجنة معاينة الكوبري المنهار للنيابة

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محافظ سوهاج يحول تقرير لجنة معاينة الكوبري المنهار للنيابة محافظ سوهاج يحول تقرير لجنة معاينة الكوبري المنهار للنيابة

انهيار 70 متر فى كوبرى الجامعة الجديد بسوهاج

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، تحويل تقرير اللجنة الهندسية التي شكلها اليوم، لمعاينة الطريق الذي يربط مدينة سوهاج في مدينة سوهاج الجديدة للنيابة العامة.

وضمت اللجنة كلا من «أحمد قاسم عميد كلية الهندسة بسوهاج، وحسام الدين عبدالهادي نقيب المهندسين بسوهاج، وأكرم فخري أمين عام النقابة، وخليل خلف وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وحسن سليمان مدير إدارة المشروعات بمديرية الإسكان بسوهاج، وحمادة صابر، مدير أعمال بالمديرية، وزكريا مصطفى، مدير مديرية الطرق بسوهاج، ومحمد عبدالوهاب، مدير جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج، وعاطف سعيد مديرعام التنفيذ بالجهاز»، حيث قامت اللجنة بالانتقال إلى طريق مدينة سوهاج الجديدة والذي يبلغ طوله 8.30 كم تقريبًا.

وبالمعاينة تبين حدوث انهيار في مطلع الاقتراب من الناحية الشرقية للكوبري العلوي في الحارة الشمالية بطول 50م تقريبًا ناتج عن الحركة الأفقية للحائط الساند لمطلع الاقتراب للكوبري، وتبين أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المشروع بمعرفة شركة مقاولولات والمسئول عن تنفيذ الأعمال الرأسية على الشركة في أغسطس عام 2010م، تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسية جامعة أسيوط.

أفاد جهاز الإشراف “أن المشروع لم يتم تسليمه حتى تاريخه وهذه مسئولية الشركة المنفذه وتحت حوزتها حتى تاريخه ووافق المحافظ على توصيات اللجنة وغلق الطريق نهائيًا في المسافة بين مطلعي الكوبري من الجهتين وتحويل المسار إلى مسار آخر، واتخاذ ما يلزم نحو علاج الجزء المنهار، والرجوع إلى الجهة المصممة للوقوف على أسباب الانهيار”.

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