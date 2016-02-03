أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأطعمة أحيانًا تسبب الصداع.. قلل من الشيكولاتة والأملاح وبلاش مخللات

Google+ Print
الأطعمة أحيانًا تسبب الصداع.. قلل من الشيكولاتة والأملاح وبلاش مخللات الأطعمة أحيانًا تسبب الصداع.. قلل من الشيكولاتة والأملاح وبلاش مخللات
يرتبط الشعور بالصداع أحيانًا بتناول نوع معين من الغذاء، فبعض الأطعمة تساهم فى زيادة فرص الصداع نتيجة احتوائها على قدر كبير من الأملاح أو السكريات.

وتقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة إن الصداع عرض يشعر به الإنسان كدليل على إصابته بمرض ما مثل ضغط الدم ومشاكل المخ وغيرهما لكن هناك أيضًا بعض الأطعمة والمشروبات تتسبب فى الشعور بالصداع.

نصائح لتجنب الصداع
>

ونصح استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة من يعانى من الصداع المتكرر خاصة لو كان مصابًا بضغط دم بإتباع بعض الإرشادات لتجنب الصداع أهمها:

تقليل الكافيين
>

الإقلال من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لتفادى ارتفاع ضغط الدم وإرهاق الجهاز العصبى للجسم والسهر فترات طويلة ما يزيد من الشعور بالصداع.
>تقليل الأملاح
>تناول الأطعمة الغنية بالأملاح كالمخللات أو إضافة قدر كبير من الأملاح للطعام يؤدى للصداع لأن ارتفاع كمية الصوديوم فى الدم "الموجود فى الملح" ترفع مستوى ضغط الدم وبالتالى تسبب حدوث الصداع ويجب توخى مرضى الضغط العالى الحذر عند تناولهم أطعمة غنية بالأملاح بطبيعتها مثل الطماطم والموالح كالبرتقال والليمون.
>السكريات

والإفراط فى تناول الأغذية الغنية بالسكريات كالشيكولاتة والحلويات والأطعمة التى تعدها ربات البيوت يزيد الشعور بالصداع لأن السكريات تساهم فى انخفاض مستوى ضغط الدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365