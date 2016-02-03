الأطعمة أحيانًا تسبب الصداع.. قلل من الشيكولاتة والأملاح وبلاش مخللات

يرتبط الشعور بالصداع أحيانًا بتناول نوع معين من الغذاء، فبعض الأطعمة تساهم فى زيادة فرص الصداع نتيجة احتوائها على قدر كبير من الأملاح أو السكريات.

وتقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة إن الصداع عرض يشعر به الإنسان كدليل على إصابته بمرض ما مثل ضغط الدم ومشاكل المخ وغيرهما لكن هناك أيضًا بعض الأطعمة والمشروبات تتسبب فى الشعور بالصداع.

نصائح لتجنب الصداع

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تقليل الكافيين

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ونصح استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة من يعانى من الصداع المتكرر خاصة لو كان مصابًا بضغط دم بإتباع بعض الإرشادات لتجنب الصداع أهمها:الإقلال من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لتفادى ارتفاع ضغط الدم وإرهاق الجهاز العصبى للجسم والسهر فترات طويلة ما يزيد من الشعور بالصداع.>تقليل الأملاح>تناول الأطعمة الغنية بالأملاح كالمخللات أو إضافة قدر كبير من الأملاح للطعام يؤدى للصداع لأن ارتفاع كمية الصوديوم فى الدم "الموجود فى الملح" ترفع مستوى ضغط الدم وبالتالى تسبب حدوث الصداع ويجب توخى مرضى الضغط العالى الحذر عند تناولهم أطعمة غنية بالأملاح بطبيعتها مثل الطماطم والموالح كالبرتقال والليمون.>السكريات

والإفراط فى تناول الأغذية الغنية بالسكريات كالشيكولاتة والحلويات والأطعمة التى تعدها ربات البيوت يزيد الشعور بالصداع لأن السكريات تساهم فى انخفاض مستوى ضغط الدم.