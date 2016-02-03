«استئناف القاهرة» تقبل التماس أحمد بهجت وتحكم بأحقيته في «دريم لاند»

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكما بقبول التماس رجل الأعمال أحمد بهجت وإلغاء حكم التحكيم وحكم البطلان الصادرين لصالح بنكى الأهلى ومصر ببيع ممتلكات شركات دريم لاند لإحدى الشركات المملوكة للبنكين.

وقررت المحكمة ببطلان إلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى أرقام 35،41،44،45 لسنه 129 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليها المصروفات، وفى موضوع التحكيم ببطلان حكم التحكيم رقم 757 لسنه 2011 مركز القاهرة الإقليمى الصادر فى الدعوى التحكيمية واعتباره كان لم يكن، وفى الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم الصادر فيها المتعلق بصحة العقد المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول ببطلانه.

ويرجع أصل النزاع بين رئيس مجموعة شركات بهجت وبنكى مصر والأهلى إلى تعثرة فى سداد ديون مستحقة على شركاته للبنكين، ثم قيامه باختصام الدولة بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.