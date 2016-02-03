ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمركز إسنا جنوب الأقصر، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة المركز.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء محمد حريصة مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات إلى المقدم أسامة جمعة رئيس فرع البحث بإسنا وأرمنت يفيد بقيام 6 أشخاص بقرية كيمان المطاعنة بدائرة مركز إسنا بعمل تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية.

وبعد بتقنين الأوضاع وإستئذان النيابة تم تشكيل فريق أمني بقيادة الرائد أحمد العيوطى معاون أول مباحث مركز إسنا والنقيب طه النجار أحد ضباط مباخث المركز وتمكن من ضبط كل من “محمد . أ .أ 24 سنة عامل، أحمد .م.أ 19 سنة عامل، عمرو .أ.أ 21 سنة عامل، طه . ح.م 20 سنة عامل، إبراهيم .ع.أ 24 سنة عامل، إبراهيم .م.س 27 سنة عامل”، مقيمين بقرية كيمان المطاعنة وبحوزتهم عدد من الدراجات البخارية بعد تفكيكها استعدادا لبيعها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .