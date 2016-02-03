5 ملامح من خسارة الزمالك من الإسماعيلي

سقط أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك لأول مرة في ولايته الثانية.. بينما حقق خالد القماش مدرب الإسماعيلي الانتصار الأول في مهمته الأولى.

وفاز الإسماعيلي 1-0 على الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة بملعب الإسماعيلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.. ويستعرض FilGoal.com خمسة ملامح من خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي.

1) طلبة ظهير أيمن

لأول مرة يدفع ميدو بحمادة طلبة في مركز الظهير الأيمن، فضل الاعتماد عليه في موقع عمر جابر حفاظا على الظهير الأيمن من الإنذار الثالث لكي لا يغيب عن مواجهة الأهلي.

وبدأ ميدو بالاعتماد على محمد عادل جمعة في الجبهة اليسرى.

2) بديل طارق حامد

شارك أحمد توفيق بدلا من طارق حامد المصاب بجزع في رباط الركبة والذي يعكف على تجهيزه لمواجهة الأهلي.

لكن منذ ابتعاد طارق حامد والزمالك لا يفوز، في حين أن بديله حتى الآن لم يظهر على نفس المستوى.

وكان ميدو قد صرح لـFilGoal.com حول بدلاء طارق حامد بعد إعارة إبراهيم صلاح قائلا: "نملك البدائل وهم أحمد توفيق ومحمد كوفي ومعروف يوسف وإبراهيم عبد الخالق".

شارك كوفي في هذا المركز وشارك أحمد توفيق لكن يظل بديل طارق حامد هو الحلقة المفقودة.

3) مايوكا

لعب إيمانويل مايوكا المهاجم الزامبي لأول مرة بقميص الزمالك منذ بداية المباراة.. اعتمد ميدو على اللاعب المنضم حديثا للفريق لكنه لم يصوب أي كرة باتجاه المرمى.

وسحب ميدو لاعبه المنضم حديثا للفريق ودفع بباسم مرسي في الشوط الثاني، والثنائي لم يقدم شيئا هجوميا.

الحكم على جودة المهاجم الزامبي مبكرة حتى الآن.. وهو ما يضع تساؤل حول صحة توقيت الدفع به في مواجهة الإسماعيلي.

4) كهربا

جلس محمود كهربا على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة لأول مرة.. أراد ميدو إدخار لاعبه لمواجهة الأهلي في حين أنه غير مهدد بالإيقاف.

واستغنى ميدو عن كهربا لصالح أيمن حفني ومصطفى فتحي في الشوط الأول.. وأحمد حمودي ومحمود شيكابالا في الشوط الثاني.

وسجل كهربا مع الزمالك ستة أهداف وصنع أثنين هذا الموسم.. وهو ما يضع تساؤولا حول صحة قرار عدم الدفع به.

5) الإعارات

تألق إسلام جمال مدافع الإسماعيلي وأجاد إبراهيم صلاح لاعب وسط سموحة، وكلاهما خرج معارا من الزمالك هذا الموسم.

بالنظر لمواقعهما، فإن طرد محمد كوفي أمام الإسماعيلي يجعل الزمالك بدون مدافع في دكة البدلاء، إذ سيشارك أحمد دويدار وعلي جبر.

أما إبراهيم صلاح فربما كان وجوده في غياب طارق حامد مهما في ظل اعتياده على المشاركة في هذا المركز بدلا من توفيق الذي اعتمد عليه جوزفالدو فيريرا بجوار الخط، ومحمد كوفي الذي يشارك دائما كقلب دفاع.

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