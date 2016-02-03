خادم الحرمين الشريفين يرعى انطلاقة مهرجان "الجنادرية" فى دورته الثلاثين

>رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم انطلاقة المهرجان الوطنى للتراث والثقافة فى دورته الثلاثين، الذى تنظمه وزارة الحرس الوطنى بالجنادرية بحضور العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطنى رئيس اللجنة العليا للمهرجان فى كلمة الوزارة، "من هذا المكان نستذكر بكل الإجلال والاعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الملك القائد الإنسان الذى سخر حياته خدمة لدينه وشعبه وأمته وما هذا المهرجان إلا أحد المكتسبات الوطنية التى أطلقها قبل 32 عاما مشروعا حضاريا شاملا".

ورحب الامير متعب بضيوف المملكة من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة ومن كافة أنحاء العالم كما رحب بوفد المانيا "ضيف الشرف" برئاسة وزير خارجية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاين ماير مؤكدا أن مشاركة ألمانيا فى الجنادرية تمثل إضافة مهمة لفعاليات المهرجان لما تمثلة من مكانة تاريخية وحضارية إلى جانب ثقلها السياسى والاقتصادى ودورها والمحورى على مستوى العالم.

عقب ذلك انطلق الشوط الأول من سباق الهجن الكبير ثم كرم خادم الحرمين الرعاة والداعمين للمهرجان الوطنى للتراث والثقافة فى دورته الثلاثين.. وعقب نهاية السباق سلم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائزهم.

>