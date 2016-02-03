أخبار اليمن اليوم.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 14 أخرون فى قصف عشوائى للحوثيين

ركزت أخبار اليمن اليوم الأربعاء، على العديد من التقارير ومن ضمن أخبار اليمن اليوم قتل 4 مدنيون وأصيب 14 آخرون فى القصف العشوائى الذى قامت به مليشيات الحوثيين وصالح على الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن .

وأوضحت مصادر طبية يمنية، أن من بين الجرحى 5 أطفال فى هذه المجزرة الجديدة التى ارتكبتها المليشيات فى قصفها بالمدفعية من مواقعها غرب المدينة على حى النسيرية وسط مدينة تعز.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز، أن 16 من المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى معارك الأمس وفى قصف طائرات التحالف العربى لمواقعهم، فيما قتل 3 من عناصر المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية وأصيب 13 آخرون فى الوقت الذى تستمر فيه المعارك بين الجانبين فى جبهات المدينة.

ومن أخبار اليمن اليوم ، قال مسئولون أمنيون وزعماء قبائل فى اليمن أن القتال اشتد خارج العاصمة صنعاء، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا فى يومين.

وأضاف المسئولون، أن نحو 25 مقاتلا من كلا الجانبين قتلوا فى القتال الذى دار بين القوات الحكومية والمتمردين الشيعة وحلفائهم على بعد 65 كيلومترا شرقى صنعاء. وقتل أيضا خمسة مدنيين.

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