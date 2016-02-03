المخرج اللبناني أنور عيد: هذه هي تفاصيل كليب مي حريري الجديد

انتهى المخرج اللبناني أنور عيد من تصوير أحدث أغنية للفنانة مي حريري حملت اسم "أوعدني" وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع مارك عبد النور، وإنتاج شركة "مايا برودكشن"، وتصميم الملابس للمصمم العالمي فؤاد سركيس.

وفي دردشة سريعة مع المخرج أنور عيد قبل سفره لتصوير أعمال جديدة لعدد من النجوم قال: " سبق أن أخرجت للفنانة مي حريري أغنية "حبيبي بده يجنني" وهي من كلمات أحمد فوده وألحان أحمد محيي وتوزيع طوني سابا في اسطنبول، كما قمت بتصوير أغنية "أوعدني" أيضاً في اسطنبول. أنا شخصياً أرتاح للتصوير في تركيا، وكذلك مي تفضل التصوير هناك. هذه الأغنية تجاوز تكاليفها 60 ألف دولار، وسوف تعرض خلال أيام في عدد من القنوات العربية. وقد استغرق تصويرها يومين، لكن تصميم الأزياء كان خاصاً بالأغنية ومضمونها، وحسب طلب الفنانة مي حريري، وهو ما زاد في تكاليفها، لكن مي تستاهل، فهي نجمة لها جمهور عربي عريض، ومحبوبة كذلك".

وعن الجديد الذي تمّ إنجازه أيضاً قال: " أيضاً قبل عودتي من الأردن لجدة الأسبوع الماضي كنت انتهيت من تصوير أغنية اجتماعية للفنان عمر عبداللات، وهي من كلماته وألحانه، وتحمل اسم "ربّي أولادك"، وقام بتوزيعا عمر صباغ، وهي من إنتاج شركة "المناصير" الأردينة، أي أنني ليس المنتج، فقد أخرجت الأغنية. والجميل والجديد هو ظهور عمر في الأغنية بلوك جديد، وبنفس شخصيته الطبيعية. والأغنية تحكي عن ضرورة اهتمام الأهل بتعليم الأبناء وتربيتهم اجتماعياً وأخلاقياً ودينياً".