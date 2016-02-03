Lady Gaga تغني النشيد الوطني الأمريكي في Super Bowl 50

أعلنت Lady Gaga عن إختيار القائمين على مباراة Super Bowl 50 لها للغناء في ستاد سانتا كلارا- كاليفورنيا، وتحديداً يوم الأحد، في 7 من شهر شباط/فبراير الحالي، حيث ستقام المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية السنوية.

لن تؤدي Lady Gaga الحائزة على جائزة Grammy أغنية عادية في الحدث الأمريكي الأهمّ، بل ستغني النشيد الوطني الأمريكي Star-Spangled Banner تحت أنظار 120 مليون مشاهد في أرجاء العالم.

وعلى الرغم من أنها تشتهر باختيار الأزياء المثيرة للجدل والجريئة في الحفلات وعلى السجادة الحمراء، فالكلّ بانتظار ماذا سترتدي Gaga عند إنشادها النشيد الوطني لمدة دقيقتين و20 ثانية.

الجدير بالذكر أنّ فريق Coldplay سيؤدي مع المغنية العالمية Beyonce مجموعة من الأغنيات في نهاية الشوط الأول. ووفقاً لموقع E، فإنّ اتحاد كرة القدم الأمريكي يستعدّ لعرض موسيقيّ خاصّ بالحدث، من شأنه تسليط الضوء على الماضي والحاضر والمستقبل في المجال الموسيقي، مشيراً إلى أنّ واحدة من مفاجآت العروض سيكون عرض Bruno Mars.

وكانت المغنية الراحلة Whitney Houston قد أدّت النشيد الوطني في ولاية تامبا عام 1991خلال السوبر بول 50، الحدث الأبرز على صعيد مباريات كرة القدم في أمريكا.