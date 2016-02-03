مفاجآت الفنانة المغربية زينة الداودية في مهرجان "سوق واقف"

الدوحة- زلفا رمضان

على هامش مهرجان ربيع "سوق واقف" الذي تنظمه إذاعة صوت الريان ، عقدت اللجنة الإعلامية في فندق W مؤتمراً صحفياً للفنانة الشعبية المغربية زينة الداودية، أعربت خلاله عن سعادتها بالدعوة التي وجهتها لها إدارة إذاعة صوت الريان قائلة"أنا سعيدة لمشاركتي للمرة الأولى في مهرجان "سوق واقف" ولأنني سأتشارك الحفل مع ابن بلدي الفنان سعد المجرد". ‬

وذكرت الفنانة زينة الداودية أن بداياتها الفنية كانت من خلال غناء الموشحات والمقامات الأندلسية. ‬

وعن المفاجآت التي حضرتها لحفلتها ذكرت:" جهزت مجموعة من الأعمال التراثية المغربية مثل الفولكلور المغربي وهي أغنيات تشعرك وكأنك في عرس مغربي".

وعن أغنيتها "صاكي" المثيرة والبعيدة عن الخط المغربي الملتزم، قالت زينة إن الأغنية مغربية مائة في المائة. وهي جريئة ولكن الجمهور المغربي لم يعتد على هذا النمط من الأغاني".

وقالت أيضاً إنها تتمنى أن تموت في مكة لأن كثيرين يتمنون أن يموتوا في بيت الله الحرام ، وعن رأيها بعودة الأغنية المغربية إلى سابق عهدها قالت:" نحن هنا للاجتهاد وتقديم اللون الشعبي الذي يمثّل أصالتنا كمغاربة وذكرت أنه لا يوجد تراجع للأغنية الشعبية المغربية. والدليل أن هناك سياحاً خليجيين كثيرين في المغرب يرددون الأغاني المغربية الشعبية ويتقنون لهجتها. وعن صدى مهرجان الربيع في المغرب أكدت زينة أن صداه منتشر لدى الجمهور المغربي وله متابعون أيضاً ، وأكدت أنها تطمح للوصول إلى العالمية من خلال الأغنية المغربية الشعبية ، وعن رأيها بالفن القطري ذكرت أنها سمعت أصواتاً قطرية شابة وجميلة .

وذكرت الفنانة زينة أنها كانت في السابق لاعبة كرة قدم نسائية في منتخب المغرب القومي. كما أنها تغني الراي وتعزف على البيانو. وكانت تعزف الكمان بين الرجال .اللافت في شخصية زينة الداودية أنها قوية وجاهزة لكل رد وكانت متأهبة بشكل واضح مع بداية المهرجان وكأنها كانت مستعدة مسبقاً لأي سؤال هجومي عليها، محاولة التصدي لكل سؤال شعرت أنه سيىء. واللافت أيضاً في شخصيتها أنها لا صبر لديها. وهذا كان واضحاً من ردها على أسئلة الصحافة قبل أن تستمع إلى السؤال المطروح بشكل كامل بل كانت تقطع على الصحافي سؤاله وتردّ على السؤال المطروح قبل أن يكمل سؤاله.

حفل زينة الداودية

أطلت الفنانة المغربية زينة الداودية والتي رحبت بجمهورها الحاضر وفرقتها الموسيقية فقد غنت للجمهورالمغربي المتواجد "يوم ما يشبه يوم" "عاود دردك" واشعلت جمهورها في المسرح ومن ثم غنت أغنيتها الشهيره "عطيني صاكي" والتي غناها الجمهور معها حتى انها بايقاف الموسيقى ومن ثم غنت ّ"الله الله قطر" وبعدها "صبري صبري" ومن بعدها "الكناوي" ومن ثم غنت "الهمامي" وختمتها باغنية " عايشه" وسط تصفيق حار من جمهورها