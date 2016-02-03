ملحم بركات من مهرجان "سوق واقف": معجب بمحمد عبده ولديّ لحن له

الموسيقار ملحم بركات حالة فنية خاصة إن كان على المسرح أو في مؤتمراته الصحفية. ما يريد قوله، يقوله بعفوية وبصدق دون "رتوش". فتأتي كلماته شبيهة لأفكاره تحمل الكثير من العفوية وخفة الدم. وهذا كان واضحاً من تعاطيه مع الصحافة أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقيم منتصف ليلة أمس.

في بداية المؤتمر قال بركات:" أنا سعيد بوجودي في قطر ولمشاركتي في حفلات مهرجان "ربيع سوق واقف".

ورد بركات على تصريح سابق أدلى به أن أغاني الفنان محمد عبده لا تصل إلى المستمع كما كان في السابق، قال:" أنا قلت إن الفنان محمد عبده اتجه إلى القصيدة وترك الأغنية مثل أغنية "ابعاد كنتم ولا ". لم تعد أغنياته الحالية كما كانت في السابق". وأكد أن الفنان الكبير محمد عبده من المهمين جداً له، وقال إنه يتمنى أن يتعاون مع "فنان العرب" محمد عبده معلناً أن لديه لحناً يريد أن يقدمه له مند فتره طويلة ، مضيفاً "أن الأغنية العربية مع الأسف ليست كالسابق حيث كنا في السابق نبحث عن الكلمة. وكان نجاح الأغنية في السابق يعتمد على ترداد الجمهور لها ، أما الآن فلا نجد ملحناً يلحن جملة حقيقية للجمهور.

نجوم مصر كان لهم فضل علينا وعلى الأغنية اللبنانية

ورد بالنفي على "الهجمة" الإعلامية التي تقول إنه يهاجم الفن المصري حيث قال:" نحن تربينا في مصر. ونجوم مصر كان لهم فضل علينا وعلى الأغنية اللبنانية. فأنا كل مساء أستمع إلى أم كلثوم ، وأستغرب أن في مصر يوجد ثمانين مليون شخص لا يستطيعون الإتيان بفنانة مثل أم كلثوم ، وذكر بركات أن المونولوجيست الشهير عمر الزعني هو أول من وضع اللحن اللبناني.

وعن اللهجات العربية قال:" إن الفن هوية ونحن نفتخر بلهجتنا اللبنانية وكذلك الخليجيين يفتخرون بلهجتهم. وأتمنى أن يتوحد الوطن العربي على لهجة واحدة فقط.

الشعراء والملحنون اللبنانيون مصابون بالغرور

وشدد قائلاً:" مشكلتنا في لبنان أن الشعراء والملحنين اللبنانيين مصابون بالغرور". وعن تصريحه الذي قال فيه إنه يفكر بالهجرة من لبنان قال إنه قال ذلك بسبب كثرة الإحباط والمشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان ،

وعن تعاونه مع الفنانة ماجدة الرومي من عدمه قال:" لن أتعاون معها في المستقبل".

وعن رأيه بفارس كرم قال:" إن ما يقدمه يشبه ما أقدمه أنا من المواويل . لذلك قدمت له لحناً لأغنية "بلا حب بلا البطيخ" ولدي عمل جديد سأسجله معه قريباً بعنوان "من الهواء ".

وذكر أيضاً أنه في الوقت الحاضر أصبح البحث عن الشكل وليس الصوت على عكس الماضي ، مضيفاً:"إن أم كلثوم لا تمتلك الوجه الجميل لكنها تمتلك صوتاً "يهبل " عندما تغني".

رنة هاتف ملحم بركات بصوت "الماعز"

وفي موقف مضحك في المؤتمر رنّ هاتف الفنان ملحم بركات فأخرج الموبايل وقربه من الميكروفون فإذا برنة الهاتف صوت "الماعز". فوجه كلامه للصحافيين ساخراً هذا هو الوضع السياسي والفني في لبنان". وختم قائلاً: إذا كانت العداوات بين الفنانين ستنهي الفن وتقضي عليه فأنا على استعداد ان أسامح كل إنسان أساء إلي".