أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Kate Winslet تعترف: كان بإمكان Rose إنقاذ Jack من الغرق

Google+ Print

الأربعاء 03-02-2016 21:35

إعترفت النجمة العالميّة Kate Winslet بأنه كان بإمكان Rose، الشخصية التي أدّتها في فيلم Titanic ، إنقاذ حبيبها Jack أيّ Leonardo DiCaprio، من التجمّد والموت في آخر مشاهد العمل بصعوده معها على الباب الخشبي الذي كان وسيلة إنقاذها من الغرق.
هذا الإعتراف جاء في لقاء تلفزيوني، حيث استضاف مقدّم البرامج Jimmy Kimmel نجمة فيلم Steve Jobs ليل الإثنين الفائت، حيث كشفت عن لقائها بزميلها Leo بعد كل هذا الوقت واعترفت أن الناس متحمسون جداً لرؤيتهما معاً من جديد بعد 20 عاماً على الفيلم الشهير.
Kimmel استفزّ ضيفته عبر وصفها بالأنانية في الفيلم بما أنها فضّلت إنقاذ نفسها وترك حبيبها يتجمد في مياه البحر بعد تحطّم السفينة في مشهد درامي تاريخي أثر بملايين المشاهدين لغاية اليوم.
ويبقى السؤال مطروحاً على مخرج الفيلم James Cameron عن سبب عدم السماح لـ Jack بالصعود مع Rose الى الباب الخشبي وإنقاذه، ليبقى جواب المخرج واحد لا يتبدّل وهو أن وسيلة الإنقاذ هذه كانت متاحة لشخص واحد وكان Jack يعلم أنها الباب الخشبي سينقلب لو صعد هو أيضاً إليه، فقرّر إنقاذ حبيبته.
وكانت حفلات توزيع الجوائز هذا العام قد جمعت النجمين Kate Winslet و Leonardo DiCaprio من جديد، وكان العناق الحار بين بطليّ فيلم Titanic في حفل توزيع جوائز SAG الاخير محط أنظار الناس.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي