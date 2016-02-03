Kate Winslet تعترف: كان بإمكان Rose إنقاذ Jack من الغرق

إعترفت النجمة العالميّة Kate Winslet بأنه كان بإمكان Rose، الشخصية التي أدّتها في فيلم Titanic ، إنقاذ حبيبها Jack أيّ Leonardo DiCaprio، من التجمّد والموت في آخر مشاهد العمل بصعوده معها على الباب الخشبي الذي كان وسيلة إنقاذها من الغرق.

هذا الإعتراف جاء في لقاء تلفزيوني، حيث استضاف مقدّم البرامج Jimmy Kimmel نجمة فيلم Steve Jobs ليل الإثنين الفائت، حيث كشفت عن لقائها بزميلها Leo بعد كل هذا الوقت واعترفت أن الناس متحمسون جداً لرؤيتهما معاً من جديد بعد 20 عاماً على الفيلم الشهير.

Kimmel استفزّ ضيفته عبر وصفها بالأنانية في الفيلم بما أنها فضّلت إنقاذ نفسها وترك حبيبها يتجمد في مياه البحر بعد تحطّم السفينة في مشهد درامي تاريخي أثر بملايين المشاهدين لغاية اليوم.

ويبقى السؤال مطروحاً على مخرج الفيلم James Cameron عن سبب عدم السماح لـ Jack بالصعود مع Rose الى الباب الخشبي وإنقاذه، ليبقى جواب المخرج واحد لا يتبدّل وهو أن وسيلة الإنقاذ هذه كانت متاحة لشخص واحد وكان Jack يعلم أنها الباب الخشبي سينقلب لو صعد هو أيضاً إليه، فقرّر إنقاذ حبيبته.

وكانت حفلات توزيع الجوائز هذا العام قد جمعت النجمين Kate Winslet و Leonardo DiCaprio من جديد، وكان العناق الحار بين بطليّ فيلم Titanic في حفل توزيع جوائز SAG الاخير محط أنظار الناس.

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