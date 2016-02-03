لماذا دمعت عينا سميرة توفيق في مهرجان "سوق واقف"؟

بعد غياب سنوات عدة عن الساحة الفنية، ولهفة الجمهور مجدداً للقائها وسماع أغانيها، أطلت المطربة سميرة توفيق من قطر مفتتحة الليلة الثانية عشرة من ليالي مهرجان "ربيع سوق واقف" الذي تنظمه إذاعة صوت الريان. وشكلت المفاجأة التي لم يعلن عنها إلا قبل يوم واحد فقط لرغبة إدارة المهرجان خلق عنصر المفاجأة. أطلت النجمة الكبيرة وسط ترحيب جماهيري كبير. فاغرورقت عيناها بالدمع تأثراً وكأنها عادت بالذاكرة إلى زمن حفلاتها الناجحة. فدمعت عيناها شوقاً وحباً لزمن فني لن يتكرر مرة أخرى. وجّهت تحية حارة لقطر وللأمير تميم وقالت:" أنا لم أزر هذا البلد الحبيب مند وقت طويل جداً وأتمنى أن تستمتعوا معنا. فبدأت بأول أغنية لها بعنوان " بيت الشعر" وبعدها قدمت أغنية "ريدها ريدها" والتي أشعلت من خلالها حماس الجمهور الذي أمتلأت به مدرجات "سوق واقف". ثم غنت "أحبك" و"يا راكب على عبيه". وقد أعادت جمهورها لزمنها وفنها الجميل. وبعدها غنت "قوم درجني". وأشعلت مسرح الريان عندما غنت رائعتها "يا بنات الخليج" حيث لم يتمالك الجمهور نفسه معها ثم غنت "رف الحمام" ومن ثم "ويش جايبك ياغزال" و"يا غالي" خاتمة ليلة ستعلق في ذاكرة الجمهور القطري والعربي كثيراً.