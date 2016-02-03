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فيديو| «الغزال» يتقدم للأهلي على إنبي بالشوط الأول

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فيديو| «الغزال» يتقدم للأهلي على إنبي بالشوط الأول فيديو| «الغزال» يتقدم للأهلي على إنبي بالشوط الأول

تقدم الأهلي على نظيره إنبي، بهدف نظيف، خلال الشوط الأول من اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة السادسة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الأهلي اللاعب عمرو جمال، في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليتقدم للشياطين الحمر، بعد أكثر من 4 فرص ضائعة من نجوم الأهلي.

وكشر الأهلي عن أنيابه بعد أقل من دقيقتين من إنطلاق مباراته أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري، وتبادل الثلاثي عبد الله السعيد وعمرو جمال ورمضان صبحي الكرة، ليسددها رمضان صبحي من داخل المنطقة ولكنها مرت بعيدة عن مرمى حارس إنبي محمد عبد المنصف.

ويدخل الأهلي المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويسعى للفوز لزيادة الفارق إلى 4 نقاط مع الزمالك الذي خسر من الإسماعيلي بهدف نظيف.

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